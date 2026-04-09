EL TORNEO DE PEDROLA CONTÓ CON 32 EQUIPOS
Triunfo de Pinseque en el Maratón de Fútbol Sala
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
El equipo AMRA Aire Acondicionado de Pinseque fue el campeón del XXXVI Maratón de Fútbol Sala Villa de Pedrola tras ganar en la final al Blackbarber de Calatorao por 3-1.
El torneo, que se celebró en Semana Santa, volvió a ser un éxito de participación, con 32 equipos que completaron las plazas con un mes de antelación, y de público que llenó el polideportivo municipal todos los días.
La competición estuvo muy igualada y deparó varias sorpresas, ya que los dos últimos campeones, que habían jugado la final tres años seguidos, no llegaron a semifinales. RGN Instalaciones, campeón en 2024 y 2025, perdió el partido inaugural y fue eliminado en dieciseisavos de final por Alfasa Pim Pam Pum en los penaltis. Alicatados Rafa Nogués, campeón en 2023, y finalista en 2024 y 2025, quedó fuera en cuartos de final tras perder con AMRA Aire Acondicionado también por penaltis. En los otros partidos de cuartos, Blackbarber ganó a Aires JA por 6-2, Alfasa Pim Pam Pum a LB Hnos. por 6-4, y Cristalería Jomar, que se llevó el premio a la deportividad, a Chulin&Company, que fue el equipo revelación, por 7-0. Y en semifinales, Blackbarber venció a Alfasa Pim Pam Pum por 6-3, y AMRA Aire Acondicionado a Cristalería Jomar por 4-1.
Novedades
Además, las novedades introducidas en esta edición del maratón de fútbol sala han tenido una acogida excepcional por parte del público. La comida de Zaragatas reunió a cerca de 100 participantes, consolidándose como uno de los momentos más destacados fuera de la pista.
Por otro lado, la venta de bocadillos solidarios en favor de la asociación KCNQ2 superó los 430 euros en donativos, demostrando una vez más el carácter solidario del evento deportivo. Además, el tardeo del sábado con la DJ ocal Nerea Lucky fue un auténtico éxito.
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