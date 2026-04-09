Triunfo de Pinseque en el Maratón de Fútbol Sala

El equipo AMRA Aire Acondicionado de Pinseque fue el campeón del XXXVI Maratón de Fútbol Sala Villa de Pedrola tras ganar en la final al Blackbarber de Calatorao por 3-1.

El pabellón de Pedrola se llenó y registró un gran ambiente durante todo el torneo. / SERVICIO ESPECIAL

El torneo, que se celebró en Semana Santa, volvió a ser un éxito de participación, con 32 equipos que completaron las plazas con un mes de antelación, y de público que llenó el polideportivo municipal todos los días.

La competición estuvo muy igualada y deparó varias sorpresas, ya que los dos últimos campeones, que habían jugado la final tres años seguidos, no llegaron a semifinales. RGN Instalaciones, campeón en 2024 y 2025, perdió el partido inaugural y fue eliminado en dieciseisavos de final por Alfasa Pim Pam Pum en los penaltis. Alicatados Rafa Nogués, campeón en 2023, y finalista en 2024 y 2025, quedó fuera en cuartos de final tras perder con AMRA Aire Acondicionado también por penaltis. En los otros partidos de cuartos, Blackbarber ganó a Aires JA por 6-2, Alfasa Pim Pam Pum a LB Hnos. por 6-4, y Cristalería Jomar, que se llevó el premio a la deportividad, a Chulin&Company, que fue el equipo revelación, por 7-0. Y en semifinales, Blackbarber venció a Alfasa Pim Pam Pum por 6-3, y AMRA Aire Acondicionado a Cristalería Jomar por 4-1.

Novedades

Además, las novedades introducidas en esta edición del maratón de fútbol sala han tenido una acogida excepcional por parte del público. La comida de Zaragatas reunió a cerca de 100 participantes, consolidándose como uno de los momentos más destacados fuera de la pista.

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Por otro lado, la venta de bocadillos solidarios en favor de la asociación KCNQ2 superó los 430 euros en donativos, demostrando una vez más el carácter solidario del evento deportivo. Además, el tardeo del sábado con la DJ ocal Nerea Lucky fue un auténtico éxito.