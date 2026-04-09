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AULA DE ADULTOS DE REMOLINOS

Una visita especial a Zaragoza

Los alumnos del aula de adultos visitaron la Zaragoza Romana.

Los alumnos del aula de adultos visitaron la Zaragoza Romana. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Remolinos

El alumnado del Aula de Adultos de Remolinos realizó el jueves 19 de marzo una visita guiada a la Zaragoza Romana. Visitaron el Museo del Foro Romano, el Museo de las Termas y el Puerto Fluvial. La actividad fue amenizada durante más de dos horas por Diego, el guía turístico de la Empresa Paseícos de Zaragoza, que preparó la ruta especialmente para el grupo contando interesantes y divertidas historias romanas de Zaragoza, y curiosidades sobre los distintos museos. La mañana terminó con una comida en un restaurante.

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