Yranzo lleva su cocina a Remolinos

Casi 100 socios y socias de la Asociación Amigos del Vino F.J Giménez Lara tuvieron la ocasión de participar en el showcooking de Daniel Yranzo el 7 de marzo en Remolinos. El cocinero aragonés llevó a cabo un taller ameno, didáctico y divertido con recetas elaboradas en directo y acompañadas con vino. Los participantes ayudaron en cocina con el resultado de poder degustar tres estupendas recetas con elaboraciones explicadas con mucha naturalidad por Daniel. Hubo intercambio de saberes: Daniel regaló su libro de recetas y se llevó un ejemplar de Con Sabor a Sal, recetas de Remolinos. Una actividad más que recomendable para una tarde de sábado.