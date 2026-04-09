SHOWCOOKING
Yranzo lleva su cocina a Remolinos
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Remolinos
Casi 100 socios y socias de la Asociación Amigos del Vino F.J Giménez Lara tuvieron la ocasión de participar en el showcooking de Daniel Yranzo el 7 de marzo en Remolinos. El cocinero aragonés llevó a cabo un taller ameno, didáctico y divertido con recetas elaboradas en directo y acompañadas con vino. Los participantes ayudaron en cocina con el resultado de poder degustar tres estupendas recetas con elaboraciones explicadas con mucha naturalidad por Daniel. Hubo intercambio de saberes: Daniel regaló su libro de recetas y se llevó un ejemplar de Con Sabor a Sal, recetas de Remolinos. Una actividad más que recomendable para una tarde de sábado.
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