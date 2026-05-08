26 años de trayectoria apostando por el desarrollo del territorio

Desde su fundación, ADRAE ha mantenido un objetivo inalterable: el de frenar la despoblación mediante el apoyo directo a emprendedores y empresas.

La Asociación para el Desarrollo de la Comarca Ribera Alta del Ebro (ADRAE) cumplió el pasado 6 de abril 26 años de trayectoria, lo que demuestra la importancia de estas ayudas Leader en nuestros territorios.

Algunos datos del actual programa Leader 2023/2027, reflejan este compromiso: se han consolidado 92 puestos de trabajo y creado 21 más en nuestra comarca durante las convocatorias de 2024 y 2025. Unas cifras que demuestran que nuestro territorio sigue siendo un espacio fértil para la inversión y el emprendimiento.

La convocatoria actual de ayudas de 2026 estará abierta hasta el 30 de septiembre, siendo ese día el último para la recepción de solicitudes. Las subvenciones están dirigidas tanto a autónomos como a pymes de hasta 20 de trabajadores de plantilla media, y un volumen anual o balance general no superior a 4 millones de euros. Además, la inversión debe localizarse en 1 de los 17 municipios que componen nuestra comarca, y no se admitirán solicitudes de proyectos ejecutados o pagados con anterioridad a la fecha de solicitud.

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