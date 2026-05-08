ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO
26 años de trayectoria apostando por el desarrollo del territorio
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Desde su fundación, ADRAE ha mantenido un objetivo inalterable: el de frenar la despoblación mediante el apoyo directo a emprendedores y empresas.
La Asociación para el Desarrollo de la Comarca Ribera Alta del Ebro (ADRAE) cumplió el pasado 6 de abril 26 años de trayectoria, lo que demuestra la importancia de estas ayudas Leader en nuestros territorios.
Algunos datos del actual programa Leader 2023/2027, reflejan este compromiso: se han consolidado 92 puestos de trabajo y creado 21 más en nuestra comarca durante las convocatorias de 2024 y 2025. Unas cifras que demuestran que nuestro territorio sigue siendo un espacio fértil para la inversión y el emprendimiento.
La convocatoria actual de ayudas de 2026 estará abierta hasta el 30 de septiembre, siendo ese día el último para la recepción de solicitudes. Las subvenciones están dirigidas tanto a autónomos como a pymes de hasta 20 de trabajadores de plantilla media, y un volumen anual o balance general no superior a 4 millones de euros. Además, la inversión debe localizarse en 1 de los 17 municipios que componen nuestra comarca, y no se admitirán solicitudes de proyectos ejecutados o pagados con anterioridad a la fecha de solicitud.
Si estás pensando en emprender o en realizar algún tipo de inversión en tu negocio ponte en contacto con ADRAE visitando sus oficinas en Calle Mayor nº 9, 1ª planta, Gallur, a través del email info@adrae.es o al teléfono 679 68 80 69.
Cifras
92 empleos se han consolidado con el actual programa Leader
21 puestos de trabajo se han creado con el actual Leader
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