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El Alagón lográ el ascenso a Preferente

El equipo certificó el ascenso tras vencer al Boquiñeni fuera de casa por 1 -2.

El equipo certificó el ascenso tras vencer al Boquiñeni fuera de casa por 1 -2. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Alagón

El Club de Fútbol Villa de Alagón logró el ascenso a la categoría de Regional Preferente a falta de cinco jornadas para terminar la liga. El equipo se aseguró el ascenso tras ganar en Boquiñeni por 1-2. Además, la semana siguiente venció al Tauste, segundo clasificado, en La Portalada afianzando la primera posición. A falta de cuatro partidos para terminar la liga, el Villa de Alagón es líder de su grupo en Primera Regional con 76 puntos, 5 más que el Tauste que es segundo, y 20 más que el Calatorao que es tercero.

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