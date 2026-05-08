El Alagón lográ el ascenso a Preferente

El Club de Fútbol Villa de Alagón logró el ascenso a la categoría de Regional Preferente a falta de cinco jornadas para terminar la liga. El equipo se aseguró el ascenso tras ganar en Boquiñeni por 1-2. Además, la semana siguiente venció al Tauste, segundo clasificado, en La Portalada afianzando la primera posición. A falta de cuatro partidos para terminar la liga, el Villa de Alagón es líder de su grupo en Primera Regional con 76 puntos, 5 más que el Tauste que es segundo, y 20 más que el Calatorao que es tercero.