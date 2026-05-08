Alcampo Utebo da un paso más hacia la inclusión

Desde el pasado mes de abril, Alcampo Utebo ha implementado un nuevo Servicio de Compra Asistida, una iniciativa innovadora para que hacer la compra sea una tarea fácil, cómoda y accesible para todo el mundo.

Alcampo trabaja en materia de inclusión para conseguir que todo el mundo pueda hacer la compra sin dificultades. / ALCAMPO

Los clientes con un porcentaje de discapacidad superior al 33% podrán beneficiarse de este servicio solicitándolo en el mostrador de información . El centro pondrá a su disposición un colaborador, formado y capacitado en la atención y trato a este tipo de personas, que acompañará al usuario de forma parcial o total, hasta el proceso de pago, según demande el cliente.

Servicio de Compra Asistida. / ALCAMPO

Compromiso firme con la inclusión

Con la implantación de este servicio, Alcampo refuerza el compromiso con sus clientes y la visión de ser un hipermercado inclusivo y adaptado a las necesidades de todos, sin ningún tipo de barrera que impida que la compra sea una experiencia placentera y sin complicaciones.

Además, otra de las iniciativas que se llevan a cabo en el hipermercado es la instalación de bucles de inducción magnética en las cajas de salida, un sistema que permite a las personas sordas que utilizan audífonos escuchar con claridad en ambientes ruidosos.

Por otro lado, las instalaciones también están preparadas para las personas con movilidad reducida, ya que cuentan con unas cajas especialmente anchas para personas con sillas de ruedas y un mostrador de información adaptado.

Sin duda, el compromiso de Alcampo con la inclusión está siempre presente en cada una de las acciones que realizan. Desde hace años, la compañía cuenta con productos de marca propia etiquetados en braille, carros de compra para usuarios de sillas de ruedas, probadores y mostradores adaptados, página web accesible certificada con el sello Euracert, y muchos servicios más.