VELADA DE CALIDAD
Los Amigos del Vino de Remolinos disfrutan de una cata
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Patxi Jiménez, copropietario del restaurante El Disfrutón de Zaragoza, ofreció a la Asociación Amigos del Vino de Remolinos una interesante cata de vinos. Compartió con los asistentes no solo su conocimiento y experiencia en el mundo del vino, sino también su visión más personal y cercana. «Son vinos que a mí me encantan», señaló durante la presentación, dejando claro que la selección respondía a criterios de calidad, autenticidad y gusto personal.
La cata permitió descubrir cuatro referencias cuidadosamente elegidas: un fino en rama, Williams Colección Añadas, vendimia 2017 embotellado exclusivamente para El Disfrutón, un vino blanco: Raíces, un tinto: Cambio de Tercio, y el clarete de Lanaja La Sardiruela, el vino del desierto.
Todos los vinos fueron maridados con una tapa especial, con productos de la famosa conservera El Navarrico, dejando un excelente sabor de boca.
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