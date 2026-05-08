Los Amigos del Vino de Remolinos disfrutan de una cata

Patxi Jiménez, copropietario del restaurante El Disfrutón de Zaragoza, ofreció a la Asociación Amigos del Vino de Remolinos una interesante cata de vinos. Compartió con los asistentes no solo su conocimiento y experiencia en el mundo del vino, sino también su visión más personal y cercana. «Son vinos que a mí me encantan», señaló durante la presentación, dejando claro que la selección respondía a criterios de calidad, autenticidad y gusto personal.

La cata permitió descubrir cuatro referencias cuidadosamente elegidas: un fino en rama, Williams Colección Añadas, vendimia 2017 embotellado exclusivamente para El Disfrutón, un vino blanco: Raíces, un tinto: Cambio de Tercio, y el clarete de Lanaja La Sardiruela, el vino del desierto.

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Todos los vinos fueron maridados con una tapa especial, con productos de la famosa conservera El Navarrico, dejando un excelente sabor de boca.