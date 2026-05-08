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ASOCIACIÓN MUSICAL VILLA DE ALAGÓN

AMVA celebra la música en Alagón en el mes de mayo

Los actos incluyeron desde la proyección de un documental hasta conciertos y un taller de musicoterapia.

Los actos incluyeron desde la proyección de un documental hasta conciertos y un taller de musicoterapia. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Alagón

La Asociación Musical Villa de Alagón (AMVA) está celebrando sus XIV Jornadas Culturales. Los actos comenzaron el 23 de abril con el concierto de San Jorge junto con la Coral Municipal Villa de Alagón y el grupo de jota Aires del Jalón. El 25 de abril ofrecieron un concierto en el Geriátrico de Alagón. El domingo 3 de mayo se presentó el documental 40 años de banda en el auditorio.

Las actividades continúan el viernes 8 de mayo con una jornada de puertas abiertas en el local de ensayos del auditorio. El domingo 17 de mayo se ofrece el concierto Canciones de cine con el coro Infantil del colegio Nuestra Señora del Castillo de Alagón y el coro mixto En Compañía del colegio Compañía de María de Zaragoza a las 18.00 horas en el auditorio. El sábado 23 de mayo se realiza un taller de musicoterapia en el local de ensayos. El sábado 30 de mayo se ofrece el concierto monográfico David Rivas con la presencia del compositor, a las 19.00 horas, en el auditorio. Y el domingo 31 de mayo se celebra el Día del Socio en la Sala Alaún.

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