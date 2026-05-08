Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Diego MonzónDiamond FoundryRestos medievalesDJ aragonésINESucesos Zaragoza
instagramlinkedin

NUEVA SALIDA EL 16 DE MAYO

Las andadas de la Ribera Alta llegan hasta Alpartir

Los andarines alcanzaron la Comarca de Valdejalón.

Los andarines alcanzaron la Comarca de Valdejalón. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Alagón

El Circuito de Andadas Ribera Alta del Ebro Primavera 2026 se trasladó el sábado 11 de abril hasta la Comarca de Valdejalón para recorrer el municipio de Alpartir.

El sábado 16 de mayo se realiza en Torres de Berrellén la última andada del circuito hasta el próximo mes de septiembre. La actividad es nocturna. Más información e inscripciones en www.rialebro.net o redes sociales @deportesrialebro

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents