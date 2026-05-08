Las andadas de la Ribera Alta llegan hasta Alpartir

El Circuito de Andadas Ribera Alta del Ebro Primavera 2026 se trasladó el sábado 11 de abril hasta la Comarca de Valdejalón para recorrer el municipio de Alpartir.

El sábado 16 de mayo se realiza en Torres de Berrellén la última andada del circuito hasta el próximo mes de septiembre. La actividad es nocturna. Más información e inscripciones en www.rialebro.net o redes sociales @deportesrialebro