REUNIÓN CON EL CLÚSTER EN ALAGÓN
Apuesta por la competitividad e innovación automovilística
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
El Ayuntamiento de Alagón y el Clúster de Automoción y Movilidad de Aragón (CAAR) mantuvieron una reunión de trabajo el miércoles 8 de abril en el consistorio alagonero. Por parte del clúster asistieron Tomás Ramos, vicepresidente de Movilidad, y David Romeral, gerente del CAAR, y por parte del ayuntamiento el alcalde Jesús Gustrán, y el teniente-alcalde Javier Bernal, que es también concejal de Economía, Hacienda, Empleo, Industria y Comercio.
El encuentro se centró en compartir visión, detectar retos, oportunidades y explorar líneas de colaboración que contribuyan al fortalecimiento del tejido industrial, atracción de talento y al desarrollo económico del territorio.
Desde el consistorio destacan que la cooperación entre administraciones y agentes del sector resulta clave para seguir avanzando en competitividad, innovación y movilidad, por lo que señalaron que ambas entidades van a seguir colaborando para reforzar su colaboración e impulsar el sector de la automoción así como la movilidad en Alagón.
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