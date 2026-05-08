ACCESO INDEPENDIENTE
El bar de las piscinas de Gallur será reubicado
Isabel Sauco
El Ayuntamiento de Gallur, mediante el plan PLUS DPZ 2025, está procediendo a reubicar el bar de las piscinas municipales dentro del recinto. A objeto de evitar conflictos en los accesos, dado que muchas personas acuden a las instalaciones de cafetería, ubicadas en el lado opuesto a la entrada, sin hacer uso de las piscinas municipales, se ha decidido construir un nuevo bar en una nueva ubicación, para subsanar el problema de acceso independiente.
Así, se ha buscado una ubicación factible para prestar servicio de cafetería y bañistas sin que exista posibilidad que los accesos se crucen entre sí, de manera que la construcción sea utilizada no solo como cafetería, sino como elemento separador entre ambos clientes.
La construcción del bar propone la creación de un bloque que alberga los espacios necesarios para cumplir su función: zona de clientes (bar), zona de trabajo (office) y almacén. Esta obra viene a complementar la construcción de wc aledaños.
Alcaldía adjudicó las obras a Jesús Becerril Sancho por un total de 67.392,75 €, IVA incluido.
Las obras comenzaron el 6 de marzo, y atendiendo a las características de las mismas, según estima el proyecto, se considera suficiente que en el plazo de 3 meses queden finalizadas.
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