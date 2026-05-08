Bárboles se una a Territorio Mudéjar

Territorio Mudéjar, la red de municipios impulsada por la Diputación de Zaragoza para preservar y difundir el arte mudéjar de la provincia, celebró el 4 de mayo su octava asamblea general junto a su comité científico y los 52 pueblos socios, incluidos las últimas incorporaciones entre las que se encuentra Bárboles, junto a Almonacid de la Sierra, Cetina, Gotor y Villanueva de Gállego. De esta red también forma parte Torres de Berrellén.

En la asamblea se presentó el balance de 2025 y el plan de acción para 2026, que está marcado por la celebración del 25º aniversario de la ampliación del bien en serie Arquitectura Mudéjar de Aragón en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco. Esta ampliación, aprobada en 2001, supuso la incorporación de seis monumentos a los cuatro inicialmente declarados en 1986 y consolidó el reconocimiento internacional de la singularidad del mudéjar aragonés.

La programación de la red para este año 2026, que tendrá continuidad en 2027, se articula en torno a esta efeméride. El evento central de esta conmemoración será la celebración el próximo mes de noviembre de un encuentro internacional de gestores de Patrimonio Mundial.

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Territorio Mudéjar es una asociación formada por los ayuntamientos cuyo objetivo es afianzar una red de gestión unificada y colaborativa para la utilización de los recursos histórico-artísticos vinculados al patrimonio mudéjarde la zona, entendiéndolos como motor de desarrollo de los municipios y como elemento de identidad para el mantenimiento de las comunidades.