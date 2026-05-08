Berdejo participa en la fase nacional

La lucenera Paula Berdejo Herrando, alumna del IES Siglo XXI de Luceni, ha destacado recientemente en el ámbito académico tras su participación en la Olimpiada Filosófica de Aragón, donde logró clasificarse para la fase nacional.

La iniciativa partió del departamento de Filosofía del centro, que propuso al alumnado de 4º de ESO y Bachillerato la elaboración de proyectos vinculados a la materia con el objetivo de presentarlos a concurso. Entre los trabajos realizados, el de Paula fue seleccionado para representar al instituto en la fase autonómica, celebrada el 13 de marzo en la Facultad de Filosofía de Zaragoza.

La estudiante compitió en la categoría de fotografía con desarrollo filosófico bajo la temática La locura. Don Quijote en la vida actual. A través de su obra, Paula defendió su propuesta ante el jurado y el público asistente, respondiendo posteriormente a las cuestiones planteadas en una exposición que puso a prueba su capacidad de análisis y argumentación.

Tras la deliberación, el jurado seleccionó su trabajo para representar a Aragón en la Olimpiada Filosófica de España, celebrada los días 16 y 17 de abril en Ciudad Real. Aunque en esta fase no logró alzarse con el primer premio, la experiencia ha sido valorada como muy positiva, al permitirle compartir vivencias con estudiantes de toda España y profundizar en el ámbito filosófico.

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La participación en este tipo de iniciativas pone de relieve el compromiso del centro educativo con el fomento del pensamiento crítico y la creatividad entre su alumnado. En el caso de Paula, la experiencia ha resultado tan enriquecedora que ya se plantea volver a presentarse en futuras ediciones.