MES DEL LIBRO EN PRADILLA DE EBRO
La biblioteca acerca la lectura a través de varias actividades
LA CRÓNICA
La Biblioteca de Pradilla de Ebro organizó varias actividades durante todo el mes con el lema En abril, libros mil. Un año más se propuso el concurso de fotolectura Y tú, ¿dónde lees? creando imágenes donde el libro o el acto de leer fueran los protagonistas.
Durante el mes, el club de lectura continuó compartiendo el libro Flor de Arrabal de Carmen Santos. Además, niños y niñas del colegio Joaquín Costa visitaron la biblioteca para crear sus propios marcapáginas solidarios, que posteriormente pusieron a la venta a cambio de donaciones voluntarias. Todo lo recaudado se destinó íntegramente a la ONG Save the Children. También la asociación de mujeres se sumó a esta bonita iniciativa aportando su ayuda y entusiasmo.
Otra de las propuestas del mes fue Libros que abrazan, un proyecto para acompañar a los pacientes de Oncología Radioterápica del Hospital Lozano Blesa.
El 23 de abril, la biblioteca celebró su II Suelta de Libros: una iniciativa para compartir lecturas, fomentar el amor por los libros y darles una nueva vida. Ejemplares procedentes de donaciones se pudieron encontrar en distintos puntos del municipio.
Durante la semana cultural, José María Gomá presentó su libro Historias del zorro plateado, y se pudo disfrutar de la exposición ART&BOOKS, de Jaione Ch. Martínez, un proyecto que transforma libros en desuso en piezas artísticas únicas, dando nueva vida a sus páginas y rindiendo homenaje a la literatura.
Y por último, se entregaron también los premios del III Concurso Fotolectura. La ganadora en categoría adultos fue Nieves Cuartero Laforga, mientras que en categoría infantil se llevó el primer puesto Lucía Gañarul Obedé.
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