NOVEDADES EN REMOLINOS
La biblioteca vuelve a su horario habitual
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
La biblioteca de Remolinos ha retomado su horario habitual, abriendo de lunes a jueves de 16:00 a 20:00 horas, y los viernes de 16:00 a 19:00 horas. Esta nueva etapa llega acompañada de interesantes novedades que han sido recibidas con entusiasmo por todos sus usuarios.
Entre las iniciativas más destacadas se encuentra la del dragón Enric, quien ha enviado cartas a todos los niños del municipio e instalado un buzón especial en la biblioteca. Con ello, se busca fomentar las visitas de los más pequeños y despertar su interés por la lectura y la escritura de una forma lúdica y cercana.
Además, los adultos también podrán disfrutar de nuevas incorporaciones literarias, ampliando así la oferta cultural de este espacio que sigue consolidándose como un punto de encuentro para todas las edades.
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