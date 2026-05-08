Una carrera de récord en Sobradiel

La tercera prueba del Circuito de Carreras Ribera Alta del Ebro se celebró el 23 de abril en Sobradiel con récord de participación. Ivan Manceñido e Isabel Macías lograron el primer puesto en la categoría popular de la XXII Carrera de Sobradiel Memorial Emilio Aragües Bordetas.

Las siguientes pruebas del circuito son: 10 de mayo en Figueruelas, 24 de mayo en Torres de Berrellén, 31 de mayo en Alagón, y 6 de junio en Luceni.