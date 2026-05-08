Cita lectora en Pedrola

Pedrola celebró el sábado 11 de abril el VII Encuentro de Clubes de Lectura, un día mágico dedicado a los amantes de los libros y a quienes hacen posible la magia de leer. El encuentro arrancó con la energía de la filóloga Celia Barrio y su taller El latido de la lectura, una experiencia realmente interesante y enriquecedora.

Hubo talleres y conferencias. / SERVICIO ESPECIAL

Por la tarde, hubo un encuentro con la escritora Laura Portas, quien compartió confidencias y su universo literario en una entrevista realizada por el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Pedrola, Miguel Cimorra.

Gran ambiente durante la jornada. / SERVICIO ESPECIAL

Y como broche de oro, el narrador oral Félix Albo puso el punto final con su espectáculo Pespuntes, dejando un recuerdo imborrable en esta jornada de convivencia.

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Desde la Biblioteca Municipal de Pedrola agradecen a cada persona que se acercó a compartir su pasión por la lectura, así como el apoyo incondicional y la complicidad de las bibliotecas y clubes de lectura de Alagón, Boquiñeni, Cadrete, Cariñena, Gallur, Figueruelas, Luceni, Mallén, Pradilla de Ebro, Pinseque, Remolinos, Sobradiel, Torres de Berrellén, Valderrobres y Zuera.