VII ENCUENTRO DE CLUBES DE LECTURA
Cita lectora en Pedrola
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Pedrola celebró el sábado 11 de abril el VII Encuentro de Clubes de Lectura, un día mágico dedicado a los amantes de los libros y a quienes hacen posible la magia de leer. El encuentro arrancó con la energía de la filóloga Celia Barrio y su taller El latido de la lectura, una experiencia realmente interesante y enriquecedora.
Por la tarde, hubo un encuentro con la escritora Laura Portas, quien compartió confidencias y su universo literario en una entrevista realizada por el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Pedrola, Miguel Cimorra.
Y como broche de oro, el narrador oral Félix Albo puso el punto final con su espectáculo Pespuntes, dejando un recuerdo imborrable en esta jornada de convivencia.
Desde la Biblioteca Municipal de Pedrola agradecen a cada persona que se acercó a compartir su pasión por la lectura, así como el apoyo incondicional y la complicidad de las bibliotecas y clubes de lectura de Alagón, Boquiñeni, Cadrete, Cariñena, Gallur, Figueruelas, Luceni, Mallén, Pradilla de Ebro, Pinseque, Remolinos, Sobradiel, Torres de Berrellén, Valderrobres y Zuera.
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