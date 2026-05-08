SEMANA CULTURAL
Creatividad y diversión en Pradilla de Ebro
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Pradilla de Ebro celebró del 27 de abril al 3 de mayo su Semana Cultural 2026 con gran aceptación y mucha participación.
Los actos arrancaron el lunes con la inauguración de las exposiciones de crochet de la artista local Pili Sancho, y de ART&BOOKS: El arte de reciclar libros, seguido de la presentación del libro Historias del zorro plateado de José María Gomá.
El martes estuvo cargado de aprendizaje y creatividad con el taller de caligrafía histórica de Ricardo Vicente Placed, la entrega de premios del concurso de Fotolectura 2026, y la conferencia sobre salud y bienestar, impartida por el fisioterapeuta Pablo Baila.
El miércoles hubo un bonito taller de macetas inspirado en Frida Kahlo, y una charla sobre El ganado bravo del Valle del Ebro con la intervención del ganadero local José Luis Cuartero.
El jueves por la mañana la biblioteca y el colegio realizaron la actividad Historias que conectan generaciones, un encuentro lleno de emoción donde los mayores compartieron vivencias y enseñanzas con los más pequeños. Y por la tarde, se ofreció la charla Ayer y hoy: recuerdos de mi pueblo y comarca, impartida por Roberto Regueiro.
Por otro lado, el viernes hubo una andada solidaria por la igualdad y contra la violencia, sumando pasos a favor de la Asociación Somos Más, seguida de la comida con el plato típico de la localidad Cualquier cosa, y sobremesa con la actuación musical de Alicia Lahuerta.
El sábado comenzó el fin de semana de Coscaranas con el I Concurso de Ranchos con gran participación, armonía y momentos especiales, en el que el primer premio fue para Peña El Jaleo, el segundo para Peña El Hass, y el tercero para Peña El Capitán.
Y por último, el domingo, a pesar del mal tiempo, los vecinos pudieron disfrutar de la tradicional romería a la ermita de Santa Ana, los juegos tradicionales, la comida popular y la actuación de Mari Carmen Rived, ganadora de Jotalent.
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