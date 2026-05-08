Educación y prevención frente a las ITS en los institutos

El área de Juventud de la Comarca Ribera Alta del Ebro ha desarrollado durante todo el mes de abril una campaña informativa acerca de las infecciones de transmisión sexual, debido al incremento experimentado en los últimos años entre la población joven.

Amaltea aportó numerosos materiales informativos. / SERVICIO ESPECIAL

Esta campaña se encuadra dentro del programa preventivo Relaciones Sanas que desde el Servicio Comarcal de Juventud se viene desarrollando en 2026.

Las actuaciones de la campaña comenzaron con la publicación de un estudio donde se ponía de manifiesto la situación actual de las ITS’s en España, que presentan una tendencia claramente ascendente en los últimos años, sobretodo en la población menor de 25 años.

Durante la semana del 13 al 17 de abril, el Servicio Comarcal de Juventud, con la colaboración de la entidad Amaltea, organizó mesas informativas en los centros de Educación Secundaria de la Comarca: el 13 de abril en el CPI María Domínguez de Gallur, el 14 de abril en el IES Siglo XXI de Pedrola, y el 17 de abril en el IES Conde Aranda de Alagón.

La actividad consistió en instalar en los recreos de cada uno de los centros educativos una mesa informativa con los materiales encargados a Amaltea con información sobre las ITS. Además, se realizaba un juego interactivo (a través de un código QR) en el que los participantes debían responder a una serie de preguntas sobre ITS; una vez todas eran acertadas se les entregaba un regalo (vaso y landyard del servicio de Juventud).

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Así mismo, toda esta información fue enviada por correo electrónico a los centros educativos de secundaria de la zona, las AMPAS, y a los ayuntamiento de La Joyosa, Torres, Pradilla y Sobradiel para su difusión.