La élite del patinaje se da cita en Alagón

Alagón se convirtió en el epicentro del patinaje artístico nacional el pasado sábado 11 de abril con la celebración del IV Trofeo de Aragón de patinaje artístico. La élite del patinaje español regaló actuaciones de altísimo nivel, con la presencia de patinadores mundialistas y campeones europeos. Además, Aragón también estuvo representado en la pista y en la selección con tres patinadores: Oscar Graña y Patricia Castelreanas del Club Patin Utebo y Ariadna Sanz del Alcañiz CPA.