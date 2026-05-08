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IV TROFEO DE ARAGÓN

La élite del patinaje se da cita en Alagón

En esta prueba participaron grandes patinadores mundialistas y campeones europeos.

En esta prueba participaron grandes patinadores mundialistas y campeones europeos. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Alagón

Alagón se convirtió en el epicentro del patinaje artístico nacional el pasado sábado 11 de abril con la celebración del IV Trofeo de Aragón de patinaje artístico. La élite del patinaje español regaló actuaciones de altísimo nivel, con la presencia de patinadores mundialistas y campeones europeos. Además, Aragón también estuvo representado en la pista y en la selección con tres patinadores: Oscar Graña y Patricia Castelreanas del Club Patin Utebo y Ariadna Sanz del Alcañiz CPA.

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