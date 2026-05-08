Enriberados amplía su alcance a toda la comarca de la Ribera Alta del Ebro

La Comarca Ribera Alta del Ebro pone en marcha la segunda edición de Enriberados, un programa cultural que en esta ocasión llegará a los 17 municipios de la comarca con una oferta cultural diversa y pensada para todos los públicos. El ciclo comenzará en mayo y se dilatará en el tiempo hasta mediados de diciembre.

El objetivo de esta iniciativa, desde su nacimiento, ha sido aunar esfuerzos con los municipios y ofrecer a la ciudadanía un programa cultural complementario de alcance comarcal que aporte diversidad y calidad, visibilice a los creadores actuales y que promueva la participación de todo tipo de públicos.

Con el nombre de Enriberados se ha pretendido hacer un guiño a los vecinos y vecinas de los municipios que conforman la Comarca. Tanto la ribera del Ebro como la del río Jalón fueron señaladas por una mayoría de los participantes en la encuesta cultural comarcal como una de las señas más claras de su identidad y, su entorno, como uno de los enclaves más importantes y diferenciales respecto a otras comarcas vecinas. Con este concepto plural, que acoge a las dos riberas, ha jugado la artista, ilustradora y muralista Jesana Motilva, autora de la imagen gráfica del programa.

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La programación se anunciará mensualmente en los distintos cauces: página web, redes sociales y prensa comarcal para que todo el mundo sea consciente de las actividades que se están preparando y puedan asistir a ellas, ya que la idea es que el público se mueva de un municipio a otro para disfrutar de las actividades y con ello fomentar el sentimiento de comarca.