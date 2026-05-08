Un escape room aterriza en Alcalá y Pedrola

Algunos ayuntamientos ya han solicitado y van a realizar en mayo propuestas del banco de actividades de ocio juvenil ofertado por el Servicio Comarcal de Juventud. Concretamente, el escape room La historia atómica se desarrollará el sábado 9 de mayo a las 18.00 horas en el pabellón de Alcalá de Ebro, y el domingo 10 de mayo a las 17.00 horas en la Casa de Juventud de Pedrola.

La Historia Atómica, el domingo 10 de mayo a las 17 horas. / SERVICIO ESPECIAL

La experiencia completa tiene una duración aproximada de 1 hora y 30 minutos, y está ambientada en una narrativa inmersiva de ciencia ficción relacionada con viajes en el tiempo. Los asistentes se inscriben en grupos entre 2 y 8 personas. Cada grupo entra de manera independiente al espacio de juego donde deberá colaborar para resolver enigmas, encontrar pistas y completar una misión dentro de un tiempo limitado. La actividad fomenta el trabajo en equipo, la lógica y la toma de decisiones bajo presión.