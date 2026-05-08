GRISÉN
Escolares y usuarios de Atades viven una jornada inclusiva
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Grisén
El Ayuntamiento de Grisén, junto con el colegio de la localidad y el centro asistencial de Atades Alagón, organizó el 21 de abril una jornada con actividades lúdico-deportivas. A través de esta iniciativa los usuarios de Atades y los niños y niñas del colegio de Grisén pudieron disfrutar de un día muy atractivo lleno de diversión, alegría, buen ambiente e inclusión.Todos quedaron muy contentos.
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