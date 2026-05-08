Una exposición recoge los trabajos de los alumnos

Las actividades de Artes Plásticas que se desarrollan en la Casa de Cultura de Pedrola realizan un ciclo de exposiciones compuestas por los trabajos hechos por el alumnado matriculado en los diferentes talleres durante el curso 2025-2026.

El calendario de exposiciones es el siguiente: del 4 al 9 de mayo Manualidades (profesora Inma Ferrández), del 14 al 21 de mayo Dibujo y pintura grupo martes (profesora Corpus Salillas), del 22 al 29 de mayo Dibujo y pintura grupo viernes I (profesora Corpus Salillas), del 1 al 4 de junio Dibujo y pintura grupo viernes II (profesora Corpus Salillas), y del 5 al 13 de junio Cerámica y restauración (profesora Mª Carmen Pérez).

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Los trabajos se podrán visitar en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura en horario de lunes a viernes de 10.00 a 12.30 y de 15.30 a 21.30 horas, y sábados de 10.30 a 12.30 horas.