FESTEJOS PATRONALES EN PINSEQUE
Fiestas de diversión, disfraces y emoción
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Pinseque celebró unas fiestas en honor a San Pedro Mártir de Verona repletas de gente y con mucha participación. Los actos comenzaron el martes 28 de abril con la puesta del pañuelo al patrón a cargo de la Peña La Revolución, y la imposición de pañuelos y entrega de medallas a una treintena de nuevos pinsequeros. Luego se realizó el desfile y concurso de carrozas y comparsas que volvió a ser un éxito absoluto.
Los pregoneros fueron la Peña La Resaca, una de las más longevas y representativas de Pinseque, con motivo de su 50 aniversario. La celebración continuó el jueves 30 de abril en la calle Ramón y Cajal, donde se encuentra la peña, con un tardeo multitudinario amenizado con la música del mítico Mateo, pinchadiscos de Espectáculos Hamelín de toda la vida, que hizo disfrutar a la gente.
El miércoles 29 de abril se celebró el día de San Pedro Mártir de Verona con procesión y misa baturra ofrecida por la Asociación Cultural de Jota La Viñaza, el tradicional vermut, café concierto, y la ronda al patrón, para terminar la jornada con fuegos artificiales.
Las fiestas se prolongaron durante todo el fin de semana con espectáculos taurinos, actuaciones musicales y actividades para todos los públicos, destacando las destinadas al público infantil que fueron las más concurridas en un pueblo tan joven como Pinseque.
Los actos se completan el domingo 10 de mayo con la tradicional romería de Peramán.
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