Fiestas de diversión, disfraces y emoción

Pinseque celebró unas fiestas en honor a San Pedro Mártir de Verona repletas de gente y con mucha participación. Los actos comenzaron el martes 28 de abril con la puesta del pañuelo al patrón a cargo de la Peña La Revolución, y la imposición de pañuelos y entrega de medallas a una treintena de nuevos pinsequeros. Luego se realizó el desfile y concurso de carrozas y comparsas que volvió a ser un éxito absoluto.

Las fiestas se prolongaron durante todo el fin de semana. / SERVICIO ESPECIAL

Los pregoneros fueron la Peña La Resaca, una de las más longevas y representativas de Pinseque, con motivo de su 50 aniversario. La celebración continuó el jueves 30 de abril en la calle Ramón y Cajal, donde se encuentra la peña, con un tardeo multitudinario amenizado con la música del mítico Mateo, pinchadiscos de Espectáculos Hamelín de toda la vida, que hizo disfrutar a la gente.

La Peña La Revolución puso el pañuelo al santo. / SERVICIO ESPECIAL

El miércoles 29 de abril se celebró el día de San Pedro Mártir de Verona con procesión y misa baturra ofrecida por la Asociación Cultural de Jota La Viñaza, el tradicional vermut, café concierto, y la ronda al patrón, para terminar la jornada con fuegos artificiales.

Misa baturra en honor a San Pedro Mártir de Verona . / SERVICIO ESPECIAL

Las fiestas se prolongaron durante todo el fin de semana con espectáculos taurinos, actuaciones musicales y actividades para todos los públicos, destacando las destinadas al público infantil que fueron las más concurridas en un pueblo tan joven como Pinseque.

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Grandes y pequeños disfrutaron de unos días de convivencia y tradición. / SERVICIO ESPECIAL

Los actos se completan el domingo 10 de mayo con la tradicional romería de Peramán.