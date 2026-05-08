El folclore aragonés se despide de un referente

Los aficionados a la jota, y el municipio de Gallur, pierden a otro de los referentes del folclore aragonés. En los distintos encuentros joteros en las intervenciones de la Rondalla de la familia Navascués, o en otros eventos en los que se contaba con su presencia, o aquellos en los que intervenía, como buen jotero, espontáneamente en diversos momentos en los que la alegría tomaba acento aragonés se le va a echar mucho de menos.

Sus últimas apariciones como referente jotero, fue asomado a su balcón, en el segundo piso de la plaza de España, en el festival de jotas la noche del 27 de junio de 2025 en el que José Luis Urbén le saludaba desde el escenario, que fue respondido con un fuerte aplauso por todas las personas asistentes.

Va a costar no verlo subido a un escenario, frente a un micrófono con una voz que lo impulsaba al grito de «hala Canaaariooo»! mientras él saludaba llevándose las manos a la boca, elevando las mismas para lanzar un beso al aire para todos los asistentes.

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DEP José García Cotoré Canario, su voz seguirá sonando en el corazón de los galluranos, y de una manera especial en el firmamento jotero ante la añoranza de los que tuvieron la oportunidad de disfrutar de su voz.