ASOCIACIÓN DE MUJERES CASTA ÁLVAREZ DE CABAÑAS DE EBRO
Una forma entretenida de conocer la historia de Doña Urraca
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Cabañas de Ebro
La Asociación de Mujeres Casta Álvarez de Cabañas de Ebro, para celebrar San Jorge, organizó una charla sobre la vida de Doña Urraca a cargo del escritor Pepe de Uña, el miércoles 22 de abril en Casa Rural Guadalupe. Fue una charla cercana y amena sobre la reina del mayor reino cristiano de la época, repasando su paso por la fortaleza de El Castellar. Además, se sortearon entre las personas asistentes novelas del autor, ediciones antiguas que algunas ya no se encuentran en las librerías. Y después se ofreció una merienda continuando con el diálogo y la tertulia.
- El BOE lo hace oficial: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras tras la nueva ordenanza vial
- Amaral: 'Lo ha intentado con fuerza, pero, y está mal que lo digamos nosotros, la canción levanta la serie
- Adiós a la baliza v-16: la enmienda por la que su uso es 'opcional' y 'vuelta a los triángulos' y 'chalecos
- Reabre una mítica discoteca de la Costa Dorada: era una de las favoritas de muchos zaragozanos
- Diamond Foundry acelera la contratación para su fábrica de Zaragoza con empleos técnicos y salarios de hasta 65.000 euros
- La única ventaja económica del descenso a Primera RFEF. El convenio de acreedores del Real Zaragoza se suspendería por 5 años
- El FC Barcelona se lleva a una de las mayores promesas de Aragón, un alevín de 11 años del Oliver
- El Real Zaragoza apuesta fuerte por el hispanoecuatoriano Diego Monzón