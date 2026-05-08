Una forma entretenida de conocer la historia de Doña Urraca

La Asociación de Mujeres Casta Álvarez de Cabañas de Ebro, para celebrar San Jorge, organizó una charla sobre la vida de Doña Urraca a cargo del escritor Pepe de Uña, el miércoles 22 de abril en Casa Rural Guadalupe. Fue una charla cercana y amena sobre la reina del mayor reino cristiano de la época, repasando su paso por la fortaleza de El Castellar. Además, se sortearon entre las personas asistentes novelas del autor, ediciones antiguas que algunas ya no se encuentran en las librerías. Y después se ofreció una merienda continuando con el diálogo y la tertulia.

Durante la charla se repasó el paso de la reina por la fortaleza de El Castellar. / SERVICIO ESPECIAL