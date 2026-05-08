Gallur contará con seis pisos municipales para alquiler

El Ayuntamiento de Gallur va a rehabilitar seis pisos de propiedad municipal con destino a alquiler social a través de una subvención de 300.000 euros del Gobierno de Aragón.

Los seis pisos están ubicados en un edificio de la calle Pignatelli, formado por planta baja y dos alzadas que albergan: dos viviendas, un local destinado a Correos, y cuatro viviendas en cada una de las plantas alzadas. Además tiene una planta sótano que tiene la configuración de planta baja al que se accede por calle Constitución, y que actualmente alberga la lavandería municipal y la Escuela de Música Municipal.

Actuaciones a realizar

El objeto de la actuación es rehabilitar seis de las diez viviendas para ofrecerlas en alquiler. Cada una de ellas tiene una superficie de 67,45 m2, lo que suma una superficie construida total a reformar de 404,70 m2.

En el proyecto de rehabilitación de viviendas se plantean actuaciones comunes a todo el edificio con la pretensión de mejorar el estado actual del mismo lo que conllevará: reformar la cubierta para eliminar los problemas actuales de filtraciones, añadir canalones y bajantes nuevas para la recogida de las aguas pluviales, la construcción de dos terrazas en cubierta para albergar las máquinas de instalaciones y facilitar el mantenimiento. En cuanto a las fachadas, se platea la limpieza y pintura de todas ellas.

Al tratarse de una edificación de finales de los 50, aunque estructuralmente se encuentra en buen estado, constructivamente tiene muchas deficiencias si lo comparamos con la manera de construcción actual. El edificio carece por completo de aislamientos térmico y de instalación de calefacción, y las instalaciones de fontanería y electricidad han quedado obsoletas para los requerimientos actuales. Respecto a las tabiquerías, falsos techos, revestimientos y carpinterías exteriores e interiores son de gran sencillez y se encuentran, además, en mal estado de conservación. Por lo tanto, todos estos aspectos con además temas principales a mejorar en el proyecto de rehabilitación de las viviendas.

Se proyectan tres tipos de viviendas en función de la ubicación en el edificio, todas ellas con una distribución muy sencilla formada por salón-comedor, cocina, dos habitaciones y baño.

El objetivo principal de este tipo de proyectos es mantener la integración máxima posible de la obra en el entorno en que se ubica. Para ello, todos los trabajos proyectados referentes a la envolvente se basan en la reparación y limpieza de los acabados exteriores existentes con objeto de mantener el equilibrio y serenidad propia de este tipo de construcciones.

Adjudicación obras

Las obras salieron a licitación en octubre de 2025 y a ellas se presentaron tres empresas: Servicios de Ingeniería y Construcción Global SIC, Construcciones y Reformas Lázaro & Navarro, S.L., y Engibar S.L, adjudicando los trabajos a la empresa mejor clasificada Engibar S.L. por importe de 421.685,00 € IVA incluido. De esta cuantía, el Gobierno de Aragón, mediante el denominado PLAN 700 que impulsa la rehabilitación de cascos urbanos de pequeños municipios, subvencionará la actuación con 300.000 euros.

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El Ayuntamiento de Gallur aporta con fondos propios mediante Remanente de Tesorería un total de 121.685 euros, importe resultante de la diferencia existente entre el precio de adjudicación de la obra y la subvención recibida.