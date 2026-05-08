NUEVO EQUIPAMIENTO
Gran acogida al nuevo gimnasio municipal
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Alcalá de Ebro abrió en el mes de abril un gimnasio municipal que se ha construido en el pabellón, en la parte superior del bar.
Se trata de un nuevo equipamiento deportivo que ha tenido una gran acogida por parte de los vecinos. El horario de apertura es de lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 horas, y para acceder a él se utiliza la misma aplicación de las piscinas municipales. Previamente, hay que hacerse socio de estas instalaciones en el ayuntamiento en el horario de apertura.
El gimnasio cuenta con varios aparatos y máquinas tanto de musculación como de cardio, así como una zona con suelo de caucho para hacer ejercicios de fuerza, y el objetivo es ir mejorándolo y ampliando la dotación y los materiales poco a poco.
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