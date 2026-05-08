DEPORTIVIDAD EN LA RIBERA ALTA DEL EBRO
Gran éxito de las olimpiadas escolares
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Alagón
La Olimpiada Escolar de Secundaria se celebró el pasado 16 de abril en el campo de fútbol La Portalada de Alagón. Un total de 240 chicos y chicas de 2º ESO practicaron distintas pruebas relacionadas con el atletismo, actividades de concienciación sobre la discapacidad con la asociación Adapta, y luego compitieron en pruebas de velocidad, resistencia, relevos y tiro de soga.
El próximo jueves 14 de mayo se celebrará la olimpiada de primaria en Alagón.
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