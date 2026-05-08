Gran éxito de las olimpiadas escolares

La Olimpiada Escolar de Secundaria se celebró el pasado 16 de abril en el campo de fútbol La Portalada de Alagón. Un total de 240 chicos y chicas de 2º ESO practicaron distintas pruebas relacionadas con el atletismo, actividades de concienciación sobre la discapacidad con la asociación Adapta, y luego compitieron en pruebas de velocidad, resistencia, relevos y tiro de soga.

El próximo jueves 14 de mayo se celebrará la olimpiada de primaria en Alagón.