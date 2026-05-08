FIESTAS DE LA JUVENTUD
Una jornada cargada de buen ambiente en Torres de Berrellén
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Las Fiestas de la Juventud 2026 de Torres de Berrellén, celebradas el pasado 11 de abril, fueron todo un éxito, y congregaron a numerosos vecinos y visitantes en una jornada llena de ambiente y participación.
El programa arrancó con el pregón de los quintos del 2008, que dieron el pistoletazo de salida a un día marcado por la convivencia.
La comida popular, acompañada del tradicional «pingo», fue uno de los momentos más concurridos, seguida por el espectáculo de vacas de la ganadería Oro Vela, que hizo disfrutar al público.
Ya por la tarde, la peña El Revolcón celebró con todo el mundo su 15º aniversario con un tardeo que animó la calle con buena música, bebida y sorpresas. La jornada continuó con la actuación de New Tocados, y culminó con una discomóvil que mantuvo el buen ambiente hasta altas horas de la noche.
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