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SAN JORGE EN LUCENI

Una jornada llena de libros y tradición

Mercadillo solidario de libros.

Mercadillo solidario de libros. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Luceni

Luceni celebró el 23 de abril la festividad de San Jorge con una jornada repleta de actividades que combinaron tradición, convivencia y propuestas para todas las edades.

Concurso de tortillas. | SERVICIO ESPECIAL

Concurso de tortillas. / SERVICIO ESPECIAL

La programación arrancó por la mañana en la Plaza de España con juegos tradicionales e hinchables, una actividad especialmente dirigida al público infantil. De forma paralela, se celebró un concurso de tortillas organizado por la Asociación de Mujeres El Juncar, así como un mercadillo solidario de libros impulsado por la Biblioteca Municipal, fomentando la lectura en una fecha tan señalada.

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A mediodía, el protagonismo se trasladó al Pabellón José Soria, donde tuvo lugar un rancho popular que reunió a numerosos vecinos en torno a la mesa en un ambiente festivo y de convivencia. Tras la comida, la jornada continuó con un animado bingo de sobremesa y una sesión musical a cargo del grupo Tribu Obembe, que puso ritmo a la tarde con unas versiones musicales muy particulares y un gran sentido del humor.

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