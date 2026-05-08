Josefa Adé celebra sus 105 años con un acto emotivo

La vecina de Alagón Josefa Adé Sanz celebró el pasado 17 de abril sus 105 años de vida en un emotivo y especial acto que tuvo lugar en la residencia de mayores de la localidad.

Hasta allí se desplazaron familia, amigos, vecinos, que junto a sus compañeros de la residencia, los profesionales del centro y representantes del Ayuntamiento de Alagón fueron partícipes de este momento tan entrañable para todos.