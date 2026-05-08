CLUB AGILITY LA RIBERA DE CABAÑAS DE EBRO
Los jóvenes de la comarca triunfan en el Campeonato de Aragón
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Varios jóvenes deportistas de la comarca sumaron nuevos triunfos en el Campeonato de Aragón de Agility, que se celebró el pasado 22 de marzo en Zaragoza, con 99 participantes, de los que 29 eran infantiles y juveniles.
Dentro de la categoría infantil, participaba un vecino de Figueruelas, Leo Pérez Dominche, del club Agility Zarajump, con su perro Buddy, que venían de haber sido subcampeones de España infantiles, y que esta vez volvieron a subir al podio, proclamándose subcampeones de Aragón.
En nivel juvenil se obtuvieron tres podios por parte de dos componentes del Club Agility La Ribera de Cabañas de Ebro. Sara Ocampo con Baloo, vecina de Pinseque, quedó subcampeona de Aragón categoría 50. Para Sara era su primer campeonato oficial, dado que lleva muy poco tiempo en este deporte, aunque su trabajo se vio reflejado en el resultado final. Marta Frago de Cabañas de Ebro subió dos veces al podio, junto a su perro Blas se proclamaron subcampeonas de Aragón categoría 60, y con su perra Pulga quedó en tercer lugar en categoría 50.
Enhorabuena y les deseamos lo mejor para el campeonato de España que se celebrará en noviembre en Cádiz.
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