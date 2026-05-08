ACTIVIDADES INFANTILES Y JUVENILES
Un mes de abril lleno de creatividad y diversión en Luceni
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Luceni organizó en el mes de abril las habituales actividades infantiles y juveniles. En la Zona Peque (1º, 2º y 3º de Infantil) y Ludoteca (1º, 2º, 3º y 4º de Primaria) se desarrollaron las actividades Misión en La Habana, en la que realizaron unas divertidas maracas con botellines de agua y legumbres, y Pulseras de Agentes, donde la creatividad les llevó a hacer diferentes abalorios.
En la Zona Joven 5º y 6º de Primaria hubo Decoración del espacio en dos sesiones, que desembocó en Continuamos Decorando el Espacio.
Las actividades de los grupos de Zona Peque y Ludoteca se llevaron a cabo en la Casa de Juventud, y la Zona Joven tuvo lugar en el aula del Consultorio Médico. Tres grupos en dos espacios diferenciados para poder trabajar bien con los niños y que cada grupo pueda tener su zona.
Este mes hubo menos sesiones debido a las festividades de Semana Santa y fiestas locales, y en mayo sigue la diversión hasta que llegue el verano.
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