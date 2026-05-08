Los niños con trastornos del neurodesarrollo tienen más riesgo de sufrir malestar emocional

No es solo un diagnóstico clínico. Para muchas familias, es una carga emocional diaria que atraviesa la infancia, la escuela y la vida en casa. Un nuevo estudio pone el foco en lo que sienten los niños con trastornos del neurodesarrollo… y también quienes los cuidan. Un estudio del Observatorio Social de la Fundación ”la Caixa” alerta de que los niños con trastornos del neurodesarrollo presentan mayores niveles de malestar emocional, un impacto que se intensifica cuando concurren varios diagnósticos y que afecta también de forma significativa a sus familias.

CAMUFLAJE DE LAS EMOCIONES

La investigación analiza cómo estas dificultades influyen en su bienestar psicológico, social y académico. Los resultados: mayor presencia de síntomas de ansiedad, depresión y agresividad en los casos de comorbilidad. El estudio también subraya que las niñas presentan un impacto emocional más severo, asociado a estrategias de camuflaje de sus dificultades.

Un hecho

Es evidente que han aumentado las enfermedades mentales. Los niños con trastornos del neurodesarrollo presentan mayores niveles de malestar emocional, con síntomas de ansiedad, depresión y conductas agresivas, según el estudio del Observatorio Social de la Fundación ”la Caixa”.

Un dato

Afectan alrededor del 10% del alumnado. El estudio se ha realizado con cerca de 300 familias de Cataluña con niños de entre 6 y 12 años, con y sin diagnóstico de trastornos del neurodesarrollo.

Un problema

Niños con la autoestima muy tocada que no entienden lo que les pasa. Muchos menores con estos trastornos presentan dificultades para comprender sus propias limitaciones, lo que impacta directamente en su autoestima, condiciona su rendimiento y adaptación en el ámbito escolar.

Un agravante

Dos o más trastornos complican las dificultades de atención y relaciones. El impacto emocional se agrava de forma significativa cuando en un mismo niño coexisten dos o más trastornos del neurodesarrollo. En estos casos, el estudio detecta una elevada comorbilidad entre dificultades en áreas clave como la lectura, el lenguaje oral, el cálculo y la atención-conducta, lo que genera un efecto acumulativo sobre el bienestar del niño. Esta superposición de trastornos no solo complica el diagnóstico y la intervención educativa y clínica, sino que incrementa la intensidad de los problemas emocionales y sociales. Presentan con mayor frecuencia síntomas de ansiedad, depresión, somatización y dificultades de adaptación al entorno escolar y social.

Impacto en las niñas

Alertan de que el impacto es más severo en las niñas. Las que tienen comorbilidad presentan un impacto emocional más severo, recalca la investigación, con mayor presencia de problemas de salud mental como ansiedad, depresión, somatización y e incluso de conducta.

Una secuela

La carga emocional para las familias puede ser insostenible. Las familias de niños con dos o más trastornos del neurodesarrollo muestran mayores niveles de sobrecarga emocional, con dificultades de regulación afectiva y síntomas de malestar psicológico, que se traduce en un un importante desgaste en el día a día.

Los resultados: dos investigadoras, y 300 familias con niños entre 6 y 12 años

El estudio ha sido elaborado por las doctoras Mari Aguilera, de la Universitat de Barcelona, y Nadia Ahufinger, de la Universitat Oberta de Catalunya, en colaboración con entidades de apoyo a familias, a partir de una muestra de cerca de 300 hogares con niños de entre 6 y 12 años. Las investigadoras destacan la alta comorbilidad detectada en los resultados del estudio y la necesidad de incorporar el bienestar familiar en el abordaje clínico de este tipo de trastornos.

María, el testimonio de una madre

María, madre de Klhoe. / SERVICIO ESPECIAL

María Ruiz es madre de Khloe, una niña con dislexia que cursa 2ºde ESO en el colegio Ramón y Cajal de Alpartir dentro del Plan de Aprendizaje Inclusivo (PAI) y que gracias a sus buenas notas el año que viene pasará a un curso ordinario del instituto. Desde que era pequeña, María notaba que a Khloe le costaba adaptarse. «En el anterior colegio nos vimos en una situación de incomprensión por parte del centro y del profesorado». Fue entonces cuando decidieron cambiarla al colegio de Alpartir. «Buscábamos un proyecto educativo alternativo, un modelo más amable. No puedes tachar a una niña de vaga cuando el esfuerzo que hacía en casa para hacer los deberes era tremendo». En este centro, enseguida detectaron que a Khloe le costaba juntar frases y le ayudaron gracias a Dytective, una herramienta digital impulsada por la Fundación la Caixa que hoy llega a más de 4.400 colegios de toda España.