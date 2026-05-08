PRESENTACIÓN DE MAJAS DE FIESTAS
Una noche llena de emoción en Luceni
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
El Pabellón José Soria se vistió de gala el sábado 11 de abril para celebrar la presentación de Majas de Fiestas de Luceni 2026. La fiesta comenzó con la Orquesta Dolche amenizando la espera, hasta que las Majas de Fiestas 2025 subieron al escenario para despedirse de sus vecinos y recibir a las compañeras que tomarán el relevo. Momentos después hicieron el paseíllo entre el público del brazo de sus acompañantes las Majas 2026 hasta llegar al escenario, donde una representación de las autoridades municipales les impusieron las bandas y les hicieron entrega de un precioso ramo de flores. Durante este año Nerea Gabete Paracuellos, Alba Gonzalo Sierra, María Gracia Sánchez, Andrea Oliver Casanova, Aroa Sánchez Gil y Enma Almaluez Pérez, acompañadas de las majas infantiles Clara Casanova Royo y Julia Jarreta Gracia, serán las encargadas de ostentar este cargo.
Tras finalizar, bailaron con sus acompañantes el vals interpretado por la orquesta y la fiesta se prolongó con el dj Erik Romero.
La recaudación íntegra de las entradas fue donada a la Fundación Infantil Ronald McDonald y a Aspanoa por el apoyo ofrecido a Noa durante su enfermedad.
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