PROGRAMACIÓN
Pedrola prepara un mes de mayo repleto de música
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
La programación del mes de mayo en el auditorio municipal de Pedrola comenzó el viernes 1 con el estreno de la obra Hey Boy, Hey Girl del grupo juvenil de la Escuela Municipal de Teatro de Pedrola, más conocido como Teatrola.
El domingo 10 de mayo, a las 18.00 horas, la banda de música de la Asociación Musidrola ofrece su tradicional Concierto de Primavera. En esta edición se incluye la presentación del Proyecto REDI (Proyecto de recuperación y difusión del patrimonio cultural de Pedrola) impulsado por la Concejalía del Cultura del Ayuntamiento de Pedrola, dirigido por Pilar Flores Leza. Se interpretarán dos recuperaciones musicales del patrimonio de Pedrola: Cánticos a San Sebastián y Canción de las niñas, en las voces de Begoña y María Pilar Gómez Genzor junto con Pilar Flores Leza, acompañadas por la Banda de Pedrola, dirigida en esta ocasión por Pablo Brazales Maldonado. Todo ello dentro de un programa muy heterogéneo que discurre desde la clásica y hasta las primeras décadas del siglo XX.
El sábado 16 de mayo, a las 19.00 horas, la Escuela Municipal de Arte Teatral de Pedrola y la Asociación A la Tardada Teatro presentan la comedia La valentía de Alfredo Sanzol, bajo la dirección de Mache Bendicho.
Audiciones musicales
El domingo 24 de mayo, a las 18.00 horas, la Asociación Musidrola presenta las audiciones de su alumnado correspondientes a este curso 2025-2026, en las que intervendrá tanto el alumnado en formación de las diferentes especialidades instrumentales (flauta, clarinete, saxofón, trompeta, trompa, trombón y tuba), como el alumnado de la actividad de Música y Movimiento.
Y el sábado 30 de mayo, a las 19.00 horas, el alumnado de jota ofrecerá su festival de folclore de fin de curso, donde mostrarán el aprendizaje adquirido durante el curso en las distintas disciplinas que desarrollan.
El acceso general a todas las actuaciones es libre, hasta completar aforo. Existe la posibilidad de reserva anticipada de butacas en la Casa de Cultura, a partir del lunes anterior al espectáculo. El precio por reserva es de 1 € por butaca, estando permitido un máximo de reserva de 5 butacas por persona.
Compromiso con el patrimonio cultural para garantizar su conservación y difusión
En el año 2023, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Pedrola impulsó el Proyecto de recuperación y difusión del patrimonio cultural de Pedrola, bajo la denominación de Proyecto REDI. El proyecto, dirigido por Pilar Flores Leza, se inició con una pequeña investigación musicológica en la que, a través de entrevistas y documentos, se recuperaron tres piezas del patrimonio musical de Pedrola: Cánticos a San Sebastián, Canción de las niñas y La Academia a la ‘Villa de Pedrola’. Para su restauración y conservación, las tres piezas han sido adaptadas a dos tipos de orquestaciones: voces blancas y banda de música; y rondalla.
Con este trabajo se pretende, en definitiva, rescatar del olvido el patrimonio cultural de Pedrola, dejar constancia de él y garantizar su conservación, para que pueda ser disfrutado, comprendido y sentido como propio por quienes hoy lo reciben, y por quienes habrán de heredarlo en el futuro.
El proyecto se presentará en el marco del “Concierto de Primavera” que la banda de música de la Asociación Musidrola ofrecerá el domingo 10 de mayo, a las 18:00 horas, en el Auditorio Municipal de Pedrola.
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