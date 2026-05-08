Pedrola prepara un mes de mayo repleto de música.

La programación del mes de mayo en el auditorio municipal de Pedrola comenzó el viernes 1 con el estreno de la obra Hey Boy, Hey Girl del grupo juvenil de la Escuela Municipal de Teatro de Pedrola, más conocido como Teatrola.

El domingo 10 de mayo, a las 18.00 horas, la banda de música de la Asociación Musidrola ofrece su tradicional Concierto de Primavera. En esta edición se incluye la presentación del Proyecto REDI (Proyecto de recuperación y difusión del patrimonio cultural de Pedrola) impulsado por la Concejalía del Cultura del Ayuntamiento de Pedrola, dirigido por Pilar Flores Leza. Se interpretarán dos recuperaciones musicales del patrimonio de Pedrola: Cánticos a San Sebastián y Canción de las niñas, en las voces de Begoña y María Pilar Gómez Genzor junto con Pilar Flores Leza, acompañadas por la Banda de Pedrola, dirigida en esta ocasión por Pablo Brazales Maldonado. Todo ello dentro de un programa muy heterogéneo que discurre desde la clásica y hasta las primeras décadas del siglo XX.

El sábado 16 de mayo, a las 19.00 horas, la Escuela Municipal de Arte Teatral de Pedrola y la Asociación A la Tardada Teatro presentan la comedia La valentía de Alfredo Sanzol, bajo la dirección de Mache Bendicho.

Audiciones musicales

El domingo 24 de mayo, a las 18.00 horas, la Asociación Musidrola presenta las audiciones de su alumnado correspondientes a este curso 2025-2026, en las que intervendrá tanto el alumnado en formación de las diferentes especialidades instrumentales (flauta, clarinete, saxofón, trompeta, trompa, trombón y tuba), como el alumnado de la actividad de Música y Movimiento.

Y el sábado 30 de mayo, a las 19.00 horas, el alumnado de jota ofrecerá su festival de folclore de fin de curso, donde mostrarán el aprendizaje adquirido durante el curso en las distintas disciplinas que desarrollan.

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El acceso general a todas las actuaciones es libre, hasta completar aforo. Existe la posibilidad de reserva anticipada de butacas en la Casa de Cultura, a partir del lunes anterior al espectáculo. El precio por reserva es de 1 € por butaca, estando permitido un máximo de reserva de 5 butacas por persona.