MANTENIMIENTO DEL SUELO INDUSTRIAL
El polígono de Gallur contará con una nueva iluminación
Isabel Sauco
El Ayuntamiento de Gallur se ha acogido a la convocatoria Plan para la conservación y mantenimiento de suelo industrial de propiedad municipal en municipios de la provincia de Zaragoza para el ejercicio 2025 con el objetivo de mejorar la iluminación del polígono y así atraer a nuevas empresas.
Las principales actuaciones en materia de conservación y mantenimiento de infraestructuras del Polígono Industrial Monteblanco. Fase I se centran en el alumbrado público. La instalación, que data de los años 90, se encontraba en el límite de su vida útil, mientras que los circuitos, canalizados bajo aceras, todavía están en un aceptable estado, como las columnas y báculos.
Por el contrario, las luminarias son de modelos muy antiguos y no están adaptadas para soportar lámparas de tecnología led, y con un rendimiento lumínico muy bajo para los estándares actuales.
Por ello, se han sustituido las cabezas o luminarias utilizando el resto de la infraestructura, y también la utilización del cuadro de alumbrado existente, en general en buen estado, siendo necesario realizar una revisión del estado de su aparamenta e incluso la posibilidad de sustitución de algún elemento de protección de circuitos.
Además, se ha verificado el estado de las redes de tierra y su refuerzo con la introducción de alguna pica adicional en las arquetas existentes, en función de los resultados de las pruebas que se realicen.
La actuación, mediante contrato de obra menor, era adjudicada a Guillermo Galindo Estela por 18.802,14 € IVA incluido.
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