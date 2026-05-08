El programa de fiestas de Alagón ya luce su nueva portada

Irene Ortega Modrego es la autora ganadora del concurso de la portada del programa de fiestas de San Antonio de Padua 2026. Desde el Ayuntamiento de Alagón dan las gracias a todas las personas que han participado por su dedicación y creatividad, y animan a todo el mundo a presentar sus propuestas en el concurso de septiembre

Todas las obras que han participado en el concurso están expuestas y publicadas en las redes sociales y el tablón municipal del ayuntamiento.