Remolinos celebra el Día de Aragón

Remolinos vivió el 23 de abril una intensa y participativa jornada con motivo de la festividad del Día de Aragón. Los actos se desarrollaron en el entorno del Retén donde, desde primera hora de la mañana, se respiró un ambiente festivo. La jornada comenzó con el almuerzo popular, con un buen bocadillo de chorizo, longaniza y panceta a la brasa.

A continuación la calle se llenó de vida con el Mercado SinNombre, una iniciativa que reunió a más de 20 puestos de venta y artesanía, y por supuesto, de libros. El grupo de encajeras salió también a la calle para mostrar el delicado y minucioso trabajo de esta tradición artesanal.

La programación continuó con una comida popular en la que se repartieron alrededor de 450 raciones de paella, en un ambiente de hermandad.

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La tarde concluyó con una animada sesión de juegos infantiles para los más pequeños.