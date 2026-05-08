CHARLA INFORMATIVA
Ribera Alta del Ebro será un mirador privilegiado para ver el eclipse
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
El próximo 12 de agosto, a las 20.30 horas, tendrá lugar un eclipse solar total visible sólo en una franja muy pequeña del planeta, que se extiende desde Islandia, donde iniciará, hasta el mar Mediterráneo, donde finalizará. Esto significa que en su trayectoria hay pocos territorios poblados desde los que podrá verse, siendo España el país mejor posicionado para su observación, y sólo un número reducido de provincias españolas.
Aragón es una de las comunidades donde mejor se verá: es decir, la luna cubrirá el 100% del sol. En total, el fenómeno podrá apreciarse desde 594 localidades aragonesas, aunque tan solo 157 disfrutarán de buenas condiciones de observación. Los 17 municipios de la Comarca Ribera Alta del Ebro se encuentran en una zona de más de un minuto de visibilidad.
Dada la excepcionalidad del fenómeno, desde el área de Turismo de la Comarca Ribera Alta del Ebro se ha organizado una jornada divulgativa que tendrá lugar el viernes 29 de mayo, a las 11.30 horas, en el salón de actos de la sede comarcal. La actividad comenzará con una charla sobre el elipse, cuestiones a tener en cuenta, modo de prepararse para poder visualizarlo sin peligro, así como solventar las dudas que puedan surgir. Será una jornada informativa abierta a todo el público, con acceso libre hasta completar aforo. La actividad se complementará con dos talleres para público juvenil que se están terminando de organizar en estos momentos.
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