CONCURSO DE RANCHOS DEL DÍA DE SAN JORGE
Sabor, cocina y tradición en Boquiñeni
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Boquiñeni celebró el concurso de ranchos del día de San Jorge con un ambiente inmejorable, lleno de tradición, compañerismo y pasión por la cocina. En esta edición, la peña El Bodegón se alzó como merecida ganadora, destacando por la calidad, el sabor y la elaboración de su rancho, que conquistó al jurado.
Desde la organización del concurso gastronómico expresan su más sincero agradecimiento a Eduardo Comín, así como al resto de cocineros profesionales que formaron parte del jurado. Su experiencia, criterio y dedicación fueron fundamentales para garantizar una valoración justa y de gran nivel. Igualmente, agradecen la participación de todas las peñas, que con su entusiasmo y esfuerzo contribuyen a mantener viva esta tradición tan especial.
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