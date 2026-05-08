Sabor, cocina y tradición en Boquiñeni

Boquiñeni celebró el concurso de ranchos del día de San Jorge con un ambiente inmejorable, lleno de tradición, compañerismo y pasión por la cocina. En esta edición, la peña El Bodegón se alzó como merecida ganadora, destacando por la calidad, el sabor y la elaboración de su rancho, que conquistó al jurado.

Desde la organización del concurso gastronómico expresan su más sincero agradecimiento a Eduardo Comín, así como al resto de cocineros profesionales que formaron parte del jurado. Su experiencia, criterio y dedicación fueron fundamentales para garantizar una valoración justa y de gran nivel. Igualmente, agradecen la participación de todas las peñas, que con su entusiasmo y esfuerzo contribuyen a mantener viva esta tradición tan especial.