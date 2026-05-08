El Saladillo luce como nuevo tras su acondicionamiento

El campo de tiro El Saladillo ha sido objeto de diversos trabajos de acondicionamiento con el objetivo de mejorar las instalaciones. El Ayuntamiento de Gallur, a través de la Concejalía de Deportes, ha realizado la limpieza integral del área que compone el campo de tiro que ha incluido la retirada de residuos, desbroce de vegetación no controlada y eliminación de elementos deteriorados o en desuso.

Además, se ha procedido al adecentamiento y reorganización de la zona mediante la utilización de materiales reciclados aportados por el ayuntamiento para la delimitación de espacios, mejora del firme y acondicionamiento general del entorno

Según informa el consistorio, estas acciones «fomentan criterios de sostenibilidad, eficiencia en el uso de recursos públicos y reducción del impacto ambiental, contribuyendo así a la recuperación del espacio y garantizando la adecuación de las intervenciones a las necesidades especificas y seguridad de la instalación y de sus usuarios».

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Todas estas actuaciones se han llevado a cabo en coordinación con la directiva del Club de Tiro El Saladillo. Como explica el concejal de Deportes, Moíses Belío, «se han ejecutado trabajos de acondicionamiento y mejora en la zona destinada a las raquetas del campo de tiro El Saladillo, con el objetivo de optimizar su estado de conservación, funcionalidad y condiciones de uso».