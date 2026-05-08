Las Salinas cumple 32 años de emoción y buen ambiente

La Asociación de Jubilados y Pensionistas Las Salinas de Remolinos celebró el 11 de abril su 32 aniversario, una cita ya tradicional que volvió a reunir a numerosos socios y socias, en una jornada marcada por el buen ambiente.

Comida de hermandad en el Restaurante Los Marinos. / SERVICIO ESPECIAL

La celebración comenzó con una misa en la Iglesia San Juan Bautista. Después disfrutaron de un animado vermut en Restaurante La Gasolinera antes de pasar a la comida de hermandad en el restaurante Los Marinos. Durante los postres, se entregó un detalle a modo de homenaje a Ricardo y Concha, que con 94 y 91 años siguen participando de la fiesta con mucha alegría.

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La jornada continuó por la tarde en el pabellón con el sorteo de regalos para todas las personas asistentes, gracias a la generosa colaboración de comercios y empresas locales, que contribuyen, año tras año, a que la fiesta sea completa, y con un concierto del grupo Trío Armonía.