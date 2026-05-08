ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE REMOLINOS
Las Salinas cumple 32 años de emoción y buen ambiente
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
La Asociación de Jubilados y Pensionistas Las Salinas de Remolinos celebró el 11 de abril su 32 aniversario, una cita ya tradicional que volvió a reunir a numerosos socios y socias, en una jornada marcada por el buen ambiente.
La celebración comenzó con una misa en la Iglesia San Juan Bautista. Después disfrutaron de un animado vermut en Restaurante La Gasolinera antes de pasar a la comida de hermandad en el restaurante Los Marinos. Durante los postres, se entregó un detalle a modo de homenaje a Ricardo y Concha, que con 94 y 91 años siguen participando de la fiesta con mucha alegría.
La jornada continuó por la tarde en el pabellón con el sorteo de regalos para todas las personas asistentes, gracias a la generosa colaboración de comercios y empresas locales, que contribuyen, año tras año, a que la fiesta sea completa, y con un concierto del grupo Trío Armonía.
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