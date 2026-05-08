Salto hacia un servicio más eficiente en la Ribera Alta del Ebro

La Comarca de la Ribera Alta del Ebro ha presentado su nuevo servicio de recogida de residuos sólidos urbanos (RSU), una iniciativa que supone un avance significativo en la gestión ambiental del territorio y que dará servicio a más de 27.000 vecinos. El contrato, gestionado por Actúa, tendrá una duración inicial de ocho años, con posibilidad de prórroga hasta un máximo de diez.

El director técnico de la zona centro, Tomás Rodríguez, acompañó al presidente de la Comarca, José Miguel Achón, en un acto, celebrado el martes 28 de abril en el Polígono La Ciruela de Alagón, que sirvió para dar a conocer las principales líneas de un proyecto que apuesta por la sostenibilidad.

Además, a la presentación asistieron el vicepresidente segundo de la Comarca y alcalde de Pradilla de Ebro, Raúl Moncín, el consejero comarcal de Residuos Sólidos Urbanos, Jesús Cuber, el consejero comarcal y alcalde de Grisén, Marcos Lahoz, los consejeros comarcales, Alfredo Marín y José Ángel Miramón, el alcalde y el teniente-alcalde de Alagón, Jesús Gustrán y Javier Bernal, la alcaldesa de Gallur, Mª Pilar Capdevilla, y el alcalde de Remolinos, Alfredo Zaldívar.

El nuevo planteamiento introduce cambios estructurales en la gestión de residuos con el objetivo de optimizar la planificación, reforzar la operativa y promover una mayor implicación ciudadana. Entre las principales novedades figuran la renovación completa de los contenedores, la implantación del contenedor marrón para residuos orgánicos, y la incorporación de sistemas avanzados de control.

También se renovará la flota, que pasará a estar compuesta por vehículos más eficientes y con menores emisiones, en línea con los objetivos de sostenibilidad.

El contrato contempla la adquisición de 861 contenedores de fracción resto, 461 de envases, 490 de papel y cartón y311 destinados a materia orgánica. Todos ellos contarán con diseños más accesibles y ergonómicos.

Como novedad, se instalarán mini puntos limpios accesibles, pensados especialmente para facilitar su uso a personas con movilidad reducida, donde se podrán depositar residuos como pilas, lámparas o pequeños aparatos electrónicos.

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A este dispositivo se sumará un Punto Limpio Móvil que recorrerá periódicamente los municipios, facilitando la recogida de residuos domésticos especiales y asegurando su correcta gestión.