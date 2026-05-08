23 DE ABRIL EN TORRES DE BERRELLÉN
Un San Jorge cargado de actividades para todos los públicos
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Torres de Berrellén, como todos los años, celebró la festividad de San Jorge pero este año con novedades.
La jornada comenzó con un almuerzo popular realizado en el Parque de la Rosaleda, en el que los vecinos asistentes pudieron degustar de las viandas locales preparadas para la ocasión. A media mañana, se colocó en la Plaza de Bonet el ya tradicional puesto de venta de libros, en el que se pudieron conseguir las nuevas novedades literarias, para todas las edades.
Por su parte, los más pequeños pudieron disfrutar, en el salón de actos del ayuntamiento, del espectáculo infantil “Riply y Pernales, un equipo en casa”. Al finalizar, bajaron todos a la plaza donde esperaban los cabezudos y pillachicos para su deleite, y que les sirvió de toma de contacto para las próximas fiestas patronales.
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