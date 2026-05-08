Una semana entre libros para todos

La Biblioteca Municipal de Gallur organizó un año más la Semana del Libro del 16 al 27 de abril, en torno a la festividad de San Jorge, con diversos actos destinados a fomentar la lectura.

El jueves 16, se presentó la novela La Melancolía de la Nieve del autor zaragozano Manuel Castelló; el viernes 17, se estableció en la biblioteca un punto de interés sobre la leyenda de San Jorge y Aragón; el lunes 20 y el viernes 24, se proyectaron las películas La sospecha de Sofía y El Conde de Montecristo.

Mientras, el día 21 de abril, se estableció una Cita a Ciegas con un libro a objeto de elegir una próxima lectura de manera diferente y divertida y el miércoles 22 se efectuaron dos actividades en la biblioteca. Por la mañana, los alumnos del CPI María Domínguez participaron en el taller artístico-literario Gaza-Amal: palabras que resisten de la UNRWA. Por la tarde, tenía lugar el cuentacuentos La Selva de los Cuentos con Mundo Monin.

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Para acabar por todo lo alto, el 27 se llevó a cabo la sexta tertulia del Club de Lectura para hacer la puesta en común del libro El cirujano de almas, una jornada que contó con la presencia de su autor Luis Zueco.