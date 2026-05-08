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FIESTAS DE SAN MARCOS

Sobradiel se vuelca con sus celebraciones de abril

La charanga El Picote animó las fiestas.

La charanga El Picote animó las fiestas. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Sobradiel

Las fiestas de abril de Sobradiel en honor a San Marcos fueron todo un éxito, marcadas por un gran ambiente y una altísima participación, favorecida además por el buen tiempo. La charanga El Picote no dejó de animar en ningún momento, poniendo ritmo y alegría durante todas las jornadas.

Sobradiel se vuelca con sus celebraciones de abril

Hubo hinchables infantiles. / SERVICIO ESPECIAL

Uno de los momentos destacados fue la imagen de Paco Pil junto al DJ local Diego MR, reflejo del buen ambiente vivido. El concurso de ranchos contó con un gran nivel y estuvo amenizado por Rumbo Tijuana, añadiendo aún más ambiente festivo.

Sobradiel se vuelca con sus celebraciones de abril

El toro de fuego y el toro embolado no podía faltar. / SERVICIO ESPECIAL

Las mañanas también tuvieron un encanto especial con los tradicionales cabezudos, que hicieron las delicias de pequeños y mayores. Además, es importante destacar la implicación de los quintos ayudando en diversas actividades.

Sobradiel se vuelca con sus celebraciones de abril

El concurso de ranchos resultó delicioso. / SERVICIO ESPECIAL

Los más pequeños tuvieron su espacio con el taller de donuts, un momento especialmente dulce y divertido. Para cerrar las fiestas, Producciones Kinser volvió a ser un acierto seguro, arrancando sonrisas con Jano y Quini, y sorprendiendo a todos con sus equilibristas y mago.

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Sobradiel se vuelca con sus celebraciones de abril

Los más pequeños disfrutaron de varios talleres. / SERVICIO ESPECIAL

Por último, cabe destacar el gran trabajo de la comisión de fiestas, que hizo posible el desarrollo de todos estos actos y contribuyó al éxito general de las celebraciones.

Sobradiel se vuelca con sus celebraciones de abril

Los vecinos se reunieron en la romería. / SERVICIO ESPECIAL

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