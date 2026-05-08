Un taller invita a repensar sobre el consumo de pornografía juvenil

Dentro del programa Relaciones Sanas que desde el Servicio Comarcal de Juventud se viene desarrollando a lo largo del año 2026, el 16 de abril se realizó el taller de prevención del consumo de pornografía para jóvenes: Otra mirada de la pornografía, en el IES Conde de Aranda de Alagón, para el alumnado de 3º ESO al que asistieron 100 jóvenes.

El ponente, Juan Manuel González Dobarro, integrador social y divulgador (@desaprendiendoparacrear), explicó en primera persona las consecuencias del consumo de pornografía y el impacto que tiene sobre hombres y mujeres, de una forma reflexiva y participativa.